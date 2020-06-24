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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Gelin ve damatların yeni kabusu: Suriye altını! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Gelin ve damatların yeni kabusu: Suriye altını! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 24.06.2020 14:49
Güncelleme:24.06.2020 15:11
Altın fiyatlarının yükselişi ile birlikte sahte altın olarak da adlandırılan “Suriye altını”  piyasalarda yeniden görülmeye başlandı. Peki altın alırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? “Suriye altını” nasıl anlaşılır? Uzman kuyumcu canlı yayında anlattı.

Altın fiyatlarının yükselişi ile birlikte sahte altın olarak da adlandırılan "Suriye altını" piyasalarda yeniden görülmeye başlandı. Peki altın alırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? "Suriye altını" nasıl anlaşılır? Uzman kuyumcu canlı yayında anlattı.

"Kuyumcular olarak da zor anlıyoruz" ifadelerini kullanan kuyumcu vatandaşların anlamasının çok zor olduğunu belirtti.

Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video SON DAKİKA: ALTIN DÖVİZ VE BORSADA BEKLENTİ NE? ALTINDA ALIM MI YOKSA SATIM ZAMANI MI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI |VİDEO

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