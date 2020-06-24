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Son dakika: Gelin ve damatların yeni kabusu: Suriye altını! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video
Altın fiyatlarının yükselişi ile birlikte sahte altın olarak da adlandırılan “Suriye altını” piyasalarda yeniden görülmeye başlandı. Peki altın alırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? “Suriye altını” nasıl anlaşılır? Uzman kuyumcu canlı yayında anlattı.
Altın fiyatlarının yükselişi ile birlikte sahte altın olarak da adlandırılan "Suriye altını" piyasalarda yeniden görülmeye başlandı. Peki altın alırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? "Suriye altını" nasıl anlaşılır? Uzman kuyumcu canlı yayında anlattı.
"Kuyumcular olarak da zor anlıyoruz" ifadelerini kullanan kuyumcu vatandaşların anlamasının çok zor olduğunu belirtti.