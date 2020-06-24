Altın fiyatlarının yükselişi ile birlikte sahte altın olarak da adlandırılan “Suriye altını” piyasalarda yeniden görülmeye başlandı. Peki altın alırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? “Suriye altını” nasıl anlaşılır? Uzman kuyumcu canlı yayında anlattı.

Altın fiyatlarının yükselişi ile birlikte sahte altın olarak da adlandırılan "Suriye altını" piyasalarda yeniden görülmeye başlandı. Peki altın alırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? "Suriye altını" nasıl anlaşılır? Uzman kuyumcu canlı yayında anlattı.

"Kuyumcular olarak da zor anlıyoruz" ifadelerini kullanan kuyumcu vatandaşların anlamasının çok zor olduğunu belirtti.