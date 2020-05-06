Son dakika: Faizlerde tarihi düşüş! Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ne? Taşıt kredisi faizleri ne kadar? Konut kredisi faizi ne kadar? |Video

Son dakika haberi... Faizlerde tarihi bir düşüş yaşanıyor. Peki bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Faizlerde seviyeler ne durumda? Bankaların faiz oranları ne? Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası ve Denizbank’ta ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi faizi ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Faizlerde tarihi bir düşüş yaşanıyor. Peki bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Faizlerde seviyeler ne durumda? Bankaların faiz oranları ne? Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası ve Denizbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi faizi ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.