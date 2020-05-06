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Haberler Ekonomi Haberleri Altındaki yükselişe dikkat! Uzman isim canlı yayında uyardı! Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Altındaki yükselişe dikkat! Uzman isim canlı yayında uyardı! Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Son dakika haberi... Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken ekonomi piyasalarını da oldukça etkiledi. Peki tüm dünyada normalleşmeye geçişe başlanırken piyasalarda düzelme var mı? Piyasalar ne durumda? , , euro ne durumda? Bu dönemde ? son durum ne? ekonomi müdürü , konu ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, vatandaşları altındaki yükselişle ilgili uyardı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken ekonomi piyasalarını da oldukça etkiledi. Peki tüm dünyada normalleşmeye geçişe başlanırken piyasalarda düzelme var mı? Piyasalar ne durumda? , , euro ne durumda? Bu dönemde ? son durum ne? ekonomi müdürü , konu ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

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