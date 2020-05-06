Altındaki yükselişe dikkat! Uzman isim canlı yayında uyardı! Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken ekonomi piyasalarını da oldukça etkiledi. Peki tüm dünyada normalleşmeye geçişe başlanırken piyasalarda düzelme var mı? Piyasalar ne durumda? Altın, dolar, euro ne durumda? Bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Borsada son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.