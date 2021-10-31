31 Ekim 2021, Pazar
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Son dakika EYT haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?
EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor. İşte tüm detaylar...
1- KISMİ EMEKLİLİK
2-) SİGORTAYA BAKILMASI
3-) KADEMELİ EMEKLİLİK
4-) PRİM TAMAMLAMA
5-) FİNLANDİYA MODELİ
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN 5 FORMÜL
1- KISMİ EMEKLİLİK
3600 GÜNÜ OLAN KADIN 50
ERKEK 55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR
2-) SİGORTAYA BAKILMASI
YAŞA DEĞİL SADECE SİGORTA PRİMİNE BAKILARAK KARAR VERİLMESİ
3-) KADEMELİ EMEKLİLİK
EMEKLİLİK İÇİN YAŞI GELENE KADAR HER YIL YÜZDE 2 KESİNTİLİ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASI
4-) PRİM TAMAMLAMA
EYT'LİLERE DE PRİM TAMAMLAMA UYGULAMASININ GELMESİ
5-) FİNLANDİYA MODELİ
EMEKLİLİĞE KADAR MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK
EMEKLİLİK ŞARTLARI TAMAMLANDIĞINDA HER ŞEY NORMALE DÖNECEK