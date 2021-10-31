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Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül ne? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar her kesime özellikle de dar gelirlilere dokunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor. İşte tüm detaylar...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN 5 FORMÜL

1- KISMİ EMEKLİLİK
3600 GÜNÜ OLAN KADIN 50
ERKEK 55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

2-) SİGORTAYA BAKILMASI
YAŞA DEĞİL SADECE SİGORTA PRİMİNE BAKILARAK KARAR VERİLMESİ

Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

3-) KADEMELİ EMEKLİLİK
EMEKLİLİK İÇİN YAŞI GELENE KADAR HER YIL YÜZDE 2 KESİNTİLİ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASI

Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

4-) PRİM TAMAMLAMA
EYT'LİLERE DE PRİM TAMAMLAMA UYGULAMASININ GELMESİ

Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

5-) FİNLANDİYA MODELİ
EMEKLİLİĞE KADAR MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK
EMEKLİLİK ŞARTLARI TAMAMLANDIĞINDA HER ŞEY NORMALE DÖNECEK

Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için 5 formül masada | EYT’liler için 5 yeni formül ne?

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