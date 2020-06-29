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Son dakika: Ev alacaklar dikkat! Uzman isim canlı yayında kritik tarihi verdi! Konut alırken nelere dikkat edilmeli? |Video

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Giriş: 29.06.2020 12:55
Güncelleme:29.06.2020 12:57
Son dakika haberi... Faizlerin düşmesiyle konut satışlar arttı. Peki ev alırken nelere dikkat edilmeli? Emlak ve piyasa uzmanı Nilüfer Kas, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Kas, "Bu rakamlar bizi de çok ciddi anlamda şaşkınlığa uğratmış durumda böyle bir ilgi böyle bir sonuç hiç birimiz beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Faizlerin düşmesiyle konut satışlar arttı. Peki ev alırken nelere dikkat edilmeli? Emlak ve piyasa uzmanı Nilüfer Kas, A Haber canlı yayınında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

RAKAMLAR BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Kas, konut satışlarının artmasıyla ilgili, "Sıcak satışın içinde olan pazarda olan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Bu rakamlar bizi de çok ciddi anlamda şaşkınlığa uğratmış durumda böyle bir ilgi böyle bir sonuç hiç birimiz beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

BU TARİH MİHENK TAŞI

Konut almayı düşünenlere önemli tavsiyelerde bulunan Kas, "99 depremi bizim için bir milat. Fakat deprem yönetmeliği 1997'de çıkartıldı ikincisi 2007'de çıkartıldı üçüncüsü de 2018'de çıkartıldı. Burada mihenk taşı yani başlangıç tarihi mümkünse 2007'den sonra yapılmış. Yani 2. Deprem yönetmeliğinden sonra yapılan binalara gitmekte fayda var. Çünkü tamamen depreme dayanıklı diyebileceğimiz konutlar o tarihten sonra yapılan konutlar. Bu nedenle tarih önemli." şeklinde konuştu.

YILDIZI PARLAYAN İLÇELER

Kas, "Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Tuzla, Pendik, Kurtköy buralarda satılan binalar metrekare birim fiyatları 3-4 bin arasında olan konutlar. Bu şu demek oluyor. Yüz metrekarelik bir ev aldığınızda bu ilçelerde 300-400 bin seviyesinde sıfır konut bulabiliyorsunuz." dedi.

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