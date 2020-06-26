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Haberler Galeri Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... Konut kredisi yapılandırma var mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası düşük faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyalarını başlatmasının ardından konut satışlarında hareketlilik başladı. Bu kampanyadan önce kredi kullanan vatandaşlar yapılandırma olup olmayacağını araştırıyor. Peki, konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 14:25
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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Kamu bankaları tarafından azami 12 ay ödemesiz dönemli 15 yıla kadar vadeli konut kredisine başvurular devam ediyor. Sıfır konutta 0,64, ikinci el konutta 0,74 aylık faiz oranı uygulanıyor. Tarihin en düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile konut satışlarında hareketlilik başladı. Önceki dönemlerde konut kredisi kullanan vatandaşlar yapılandırma yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA VAR MI?

Konut kredisi yapılandırma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

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Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?