Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... Konut kredisi yapılandırma var mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası düşük faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyalarını başlatmasının ardından konut satışlarında hareketlilik başladı. Bu kampanyadan önce kredi kullanan vatandaşlar yapılandırma olup olmayacağını araştırıyor. Peki, konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...