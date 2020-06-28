HaberlerGaleriSon dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...
Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...
SON DAKİKA HABERİ: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan bu yana ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini açıkladı. Peki en çok konut satışı hangi ilde gerçekleşti? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 28.06.2020 10:32Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 10:35