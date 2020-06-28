Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592, Antalya ise 3 bin 77 ile kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı.andı.