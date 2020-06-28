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Haberler Galeri Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

SON DAKİKA HABERİ: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan bu yana ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini açıkladı. Peki en çok konut satışı hangi ilde gerçekleşti? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 10:35
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Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, faiz oranının düşmesiyle konut satışı başta olmak üzere gayrimenkul satışında artış yaşandı.

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Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 1-27 Haziran'da ülke genelinde 6 bin 658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle bu rakam 93 bin 704'e yükseldi.

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Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

İstanbul 14 bin 465, Ankara 12 bin 172, İzmir 6 bin 220, Bursa 3 bin 592, Antalya ise 3 bin 77 ile kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı.andı.

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Son dakika haberi | Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya...

Faiz oranlarının düşmesi sadece konut değil gayrimenkul satışını da artırdı. 1-27 Haziran tarihlerinde tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşınmazlarda dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti.