Kredili konut satışında rekor artış! En çok konut satışı İstanbul'da... |Video

Düşen faiz oranları konut satışlarında patlama yaşattı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre geçen yıl 1-27 Haziran'da ülke genelinde 6 bin 658 kredili konut satılırken bu yıl aynı dönemde bu rakam 93 bin 704'e yükseldi. En çok konut satışı ise İstanbul'da yaşandı.

Faizler düştü, konut satışları rekor kırdı.

Devlet bankaları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için harekete geçti.

Konut kredilerinde faizler aşağı çekildi. Kimi kiradan kurtulmak, kimi evini yenilemek, kimi de, yatırım amaçlı konut almaya yöneldi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Haziran'dan bu yana ülke genelinde, tam 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti.

Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yalnızca, 6 bin 658 olmuştu.



İstanbul'da 14 bin 465, Ankara'da 12 bin 172, İzmir'de 6 bin 220, Bursa'da 3 bin 592, Antalya ise 3 bin 77 kredili konut satışı gerçekleşti.

Yalnızca konut satışları değil, faiz oranlarının düşmesiyle faiz gayrimenkul satışı da arttı.

1-27 Haziran tarihlerinde tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşınmazlarda dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti.

Kredili satışlarla birlikte Hazine'ye, kredili satıştan 962 milyon lira, tüm taşınmaz satışlarından1 milyar 966 milyon lira katkı sağlandı.