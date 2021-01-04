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Son dakika: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Detayları canlı yayında anlattı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10'da açıklanacak olan 2020 Aralık enflasyonunda. Enflasyonla birlikte zam oranları da netlik kazanacak. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları canlı yayında aktardı.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10'da açıklanacak olan 2020 Aralık enflasyonunda. Enflasyonla birlikte zam oranları da netlik kazanacak. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları canlı yayında aktardı.
*Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.