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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Detayları canlı yayında anlattı

Son dakika: Emekli ve memur zammı belli oluyor! Detayları canlı yayında anlattı

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Giriş: 04.01.2021 09:12
Güncelleme:04.01.2021 09:33
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10'da açıklanacak olan 2020 Aralık enflasyonunda. Enflasyonla birlikte zam oranları da netlik kazanacak. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları canlı yayında aktardı.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün saat 10'da açıklanacak olan 2020 Aralık enflasyonunda. Enflasyonla birlikte zam oranları da netlik kazanacak. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları canlı yayında aktardı.

Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek... EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLDU? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK...

*Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.

Emekli zammı son dakika: SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek... EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI İLE NE KADAR OLDU? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK...

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