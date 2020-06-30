Son dakika: Elektrik fiyatlarına zam yok! 1 Temmuz'dan itibaren... |Video

Son dakika haberine göre; EPDK, 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Toplantı sonucunda elektrik fiyatında mevcut tarife 3 ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak. 1 Temmuz'dan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

EPDK 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Buna göre elektrik fiyatında mevcut tarife üç ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak.

Doğalgaz fiyatlarında ise konut hariç indirim yapıldı. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gidildi.