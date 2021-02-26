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Son dakika: Ekonomik reform paketi hazır! Hangi adımlar atılacak? Reform paketi ne getiriyor? Reformun ipuçlarını canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 10:11
Güncelleme:26.02.2021 10:17
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayında açıklaması beklenen reform paketinde sona yaklaşıldı. Tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için vergilerin düzenlemesine kadar önemli adımlar atılacak. Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı yatırımcılara da güvence verilecek. Peki reform paketi ne getiriyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında açıklaması beklenen reform paketinde sona yaklaşıldı. Tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için vergilerin düzenlemesine kadar önemli adımlar atılacak. Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı yatırımcılara da güvence verilecek. Peki reform paketi ne getiriyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

REFORMUN İPUÇLARI

* SÖZLEŞMELERDE TAHKİM ŞARTI TEŞVİK EDİLİYOR
* YATIRIMCILAR İÇİN YENİ ÇERÇEVE YASA
* TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA MAHKEME YERİNE UZLAŞMA
* HACİZLE İLGİLİ ŞARTLAR YUMUŞATILIYOR
* YATIRIM MALİYETLERİ RASYONELLEŞİYOR
* GEÇİCİ VERGİLER YENİDEN DÜZENLENECEK
* MÜLKİYET HAKKI PEKİŞTİRİLİYOR
* YATIRIM YERLERİNE PERFORMANS KRİTERİ GELİYOR
* İŞ YAPMAYI ZORLAŞTIRAN UYGULAMALAR KALKIYOR
* YATIRIM İZİNLERİ BASİTLEŞTİRİLİYOR

Beklenen reform paketi hazır! İşte atılacak adımlar BEKLENEN REFORM PAKETİ HAZIR! İŞTE ATILACAK ADIMLAR

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