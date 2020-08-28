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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Ekonomik güven endeksi arttı

Son dakika: Ekonomik güven endeksi arttı

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Giriş: 28.08.2020 10:22
Son dakika haberi... Ekonomik güven endeksi geçtiğimiz temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

GÜVEN ARTIYOR

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %5,8 oranında artarak 105,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,7 oranında artarak 70,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı.

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