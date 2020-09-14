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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor

Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor

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Giriş: 14.09.2020 10:14
Güncelleme:14.09.2020 10:22
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı. A Para Ankara haber müdürü Murat Ovucu detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %8,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.

Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
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