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16.04.2020

Son dakika: Dolar neden yükseliyor? İşte o 4 nedeni canlı yayında tek tek açıkladı |Video

Son dakika haberi; 7 lira sınırına dayana dolar neden yükseliyor? "Dolar/TL 6.94 kritik seviyesini aşarsa yükseliş devam eder aksi takdir de 6.40-6.60 seviyelerine geriler" diyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında bu yükselişin 4 ana nedenini anlattı. 16 Nisan Dolar/TL ne kadar oldu? Yanıtı haberimizde...

7 lira sınırına dayana dolar neden yükseliyor? "Dolar/TL 6.94 kritik seviyesini aşarsa yükseliş devam eder aksi takdir de 6.40-6.60 seviyelerine geriler" diyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında bu yükselişin 4 ana nedenini anlattı.

16 NİSAN PERŞEMBE DOLAR/TL NE KADAR OLDU? CANLI TAKİP

Faruk Erdem, "Dünyada her yerde dolara talep artıyor. 6.94 seviyesini kırarsa yukarı doğru gidebilir, kırmazsa 6.40 seviyelerine gerileyebilir. Şu anda dünyada dolarla iş yapıldığı için rezerv para olduğu için yükseliyor ama içeride yükselmesinin 4 nedeni var;

1- Swap işlemlerindeki kısıtlama

2- Merkez Bankası faiz indirim kararları

3- IMF'ten yardım alınmaması

4- Özel bankalarda denetimler

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