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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Dolandırıcıların “düşük kredi” oyunu! Nasıl şikayet edilecek? Aydın Ağaoğlu canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Dolandırıcıların “düşük kredi” oyunu! Nasıl şikayet edilecek? Aydın Ağaoğlu canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 04.06.2020 15:44
Güncelleme:04.06.2020 15:49
Son dakika haberi... Konuttan taşıta mobilyadan tatile kredi faiz oranları düştü fiyatlarda ise oynama var. Özellikle dolandırıcılar ve fırsatçılar bu meseleden istifa etmek için çabalıyorlar. Tüketici başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaptırımı olacak mı? Ne yapmak lazım? Nasıl şikayet edilir? İşte detaylar…

Son dakika haberi... Konuttan taşıta mobilyadan tatile kredi faiz oranları düştü fiyatlarda ise oynama var. Özellikle dolandırıcılar ve fırsatçılar bu meseleden istifa etmek için çabalıyorlar. Tüketici başvuru merkezi onursal başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaptırımı olacak mı? Ne yapmak lazım? Nasıl şikayet edilir? İşte detaylar…

Ağaoğlu, "Devlet önemli adım attı. Ahlak ve erdemini çıkarlarının arkasına saklamış bir kısım fırsatçı ve vurguncular çıktı karşımıza. Ticaret Bakanlığı bu tür ilanlar ile ilgili haksız 10 milyonun üzerinde cezası vardır. Alo 175 şikayet hattı 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığımız güzel bir uygulama geliştirdi. Görsellerle birlikte ilgili firma şikayet edilebilir." ifadelerini kullandı.

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