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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Canlı yayında açıkladı swap anlaşması sonrası dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kaç lira oldu? (20.05.2020) |Video

Son dakika: Canlı yayında açıkladı swap anlaşması sonrası dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kaç lira oldu? (20.05.2020) |Video

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Giriş: 20.05.2020 11:37
Güncelleme:20.05.2020 11:54
Son dakika haberi... Yeni swap anlaşması dolara nasıl yansıdı? Piyasalara nasıl yansıyacak? Dolar nasıl etkilenecek? Swap anlaşması doları hareketlendirdi mi? Dolar almalı mı satmalı mı? Merkez Bankası toplantısı sonrası indirim bekleniyor mu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomiyi değerlendirdi.

Swap anlaşması doları hareketlendirdi mi? Dolar almalı mı satmalı mı? Merkez Bankası toplantısı sonrası indirim bekleniyor mu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomiyi değerlendirdi.

Erdem'in konuşmasının satır başları;

DOLARA ETKİ DÜN BAŞLADI

Doları etkilemesi dün başlamıştı aslında 6.77'nin de altını görmüştü dün bizde piyasalar kapalı olduğu dönemde. Swap anlaşması çok önemli Katarla. 3 milyardan başladık biz şimdi sonra 5 milyara çıktı Ağustos 2018'de şimdi 10 milyar dolarlık bir katkı yapacak. Yani bizim 5 milyar olan katkısı 10 milyar daha artmış olacak rezervimize. Katarla kalmayacak bir iki tane daha anlaşmayı bekliyorum. Merkez bankaları swap anlaşmalarını doların düşmesi için yapmazlar. Piyasadaki dengeyi sağlamak için yapılır.

"İNDİRİM BEKLİYORUM"

Yarın da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Ben 75 ya da 100 baz puan indirim bekliyorum.

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