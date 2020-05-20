Son dakika: Katar ile swap anlaşması neden önemli? Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber'de değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Katar ile swap anlaşması neden önemli? BDDK'nın kararının Londra merkezli kur saldırılarıyla ilişkisi ne?Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Katar ile swap anlaşması neden önemli? BDDK'nın kararının Londra merkezli kur saldırılarıyla ilişkisi ne?Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Alkin'in konuşmasının satır başları;

KARAR SON DERECE ÖNEMLİ

BDDK'nın açıklaması TL'nin konvertibilitesi açısından çok önemli. Çünkü söz konusu Londra merkezli Üçüncü kur saldırısı denemesinde özellikle dünyadaki bazı manipülasyona çok eğilimli finans kurumlarının bu konularla ilgili olarak daha önce birçok ülkede yakalandıklarını. Bu tür manipülatif hareketlerinin tespit edildiğini ve milyarca dolar ceza kesildiğini biliyoruz. Çok enteresan metodlarla yine TL'ye ulaşmak suretiyle döviz manipülasyonu teşebbüsleri ortaya çıktı. Bununla ilgili de bir dizi tedbir alındı. BDDK'nın açıklamış olduğu karar son derece önemli. Özellikle kendi yerel para birimlerimizle ticaret yapmak adına söz konusu dünyadaki önde gelen merkez bankalarıyla Swap anlaşmalarımız zaten vardı ve bunların sayısı her geçen gün artmaktaydı.

JAPONYA VE İNGİLTERE İLE DE ANLAŞMA OLABİLİR

Çin, Rusya, Katar merkez bankası ile bu konuda anlaşmalarımız söz konusu. İngiltere ve Japonya ile de anlaşma yapılabileceğine dair bazı değerlendirmeler piyasada konuşuluyordu. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da çok net bir şekilde Türkiye'nin dünyadaki diğer merkez bankalarıyla bu tür swap anlaşmalarının önceliğinin dış ticarette daha çok ülkelerin kendi yerel paralarını kullanma noktasında öncelik arz ettiğini ifade etmekteydiler.

YENİ SWAP ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuya dair şunları söyledi:

Katar ile swap anlaşması çok önemli. 3 milyar dolarla başladı, sonra 5 milyar dolara çıktı şimdi 10 milyar dolarlık bir katkı yapılacak.

Sadece Katar ile kalmayacak, bir iki merkez bankasıyla daha anlaşmanın açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankaları swap anlaşmalarını doların değerini düşürmek için yapmazlar. Burada piyasadaki dengeyi sağlamak amacıyla yapıldığı için öyle bakmak lazım.

Merkez Bankası'nın yarın 75-100 baz puan indirim yapacağını bekliyorum.