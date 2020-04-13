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Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!
Swap nedir, ne demek? BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine çekti. Bu gelişmelerin ardından "swap" ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. BDDK'nın bankaların swap limitlerini kısmasının ardından internet üzerinde "Swap nedir?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:27
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