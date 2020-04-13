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Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!

Swap nedir, ne demek? BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine çekti. Bu gelişmelerin ardından "swap" ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. BDDK'nın bankaların swap limitlerini kısmasının ardından internet üzerinde "Swap nedir?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:27
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Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!

Swap nedir, ne demek? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) swap düzenlemesi yaptı. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine çekti. Bu gelişmelerin ardından swap ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? İşte cevaplar...

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Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!

SWAP NEDİR, NE DEMEK?

Değiştirmek, takas etmek anlamında kullanılan "swap", finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılıyor. Nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalar olarak da adlandırılan swap, iki taraf arasında sabit ve değişken faiz oranlı ödemelerin belirli bir süre boyu döviz swapinca değiştirildiği, taraflar arasında yapılan bir işlemdir.

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Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!

BDDK'DAN BANKALARA "KREDİ KANALLARINI AÇIK TUT" ÇAĞRISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirterek, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum." dedi.

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Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!

Akben, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek bakımından bankalara önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Bu nedenle kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlatan Akben, "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz.Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!

BDDK'DAN FİNANSAL İSTİKRARA DESTEK

Mehmet Ali Akben, Kovid-19 kapsamında atılan adımlara, son dönemdeki kredi gelişmelerine, bankalara iletilen talimatların uygulanıp uygulanmadığına ve bankacılık sektörünün yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo çizeceğine ilişkin sorulara şu cevapları verdi: