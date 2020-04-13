Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!

SWAP NEDİR, NE DEMEK?

Değiştirmek, takas etmek anlamında kullanılan "swap", finans dünyasında iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılıyor. Nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalar olarak da adlandırılan swap, iki taraf arasında sabit ve değişken faiz oranlı ödemelerin belirli bir süre boyu döviz swapinca değiştirildiği, taraflar arasında yapılan bir işlemdir.