Son dakika: Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması
Son dakika haberine göre; TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
SON DAKİKA HABERİ: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
"15 MİLYAR ABD DOLARI KARŞILIĞI..."
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." denildi.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Hazine Bakanlığından "Swap" açıklaması
- Doların düşüşü sürüyor! Borsa virüs öncesine döndü
- Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar
- Bakan Albayrak 1 milyon yazılımcı mesajı
- Başkan Erdoğan talimat verdi! İkincisi yapılıyor
- Adnan Polat’a 24 milyonluk vurgun
- MASAK korona fırsatçılarına nefes aldırmıyor!
- İşte milyonların beklediği haber! Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Türkiye ekonomik politika süreçlerine katılacak
- 800'den fazla ürün ithalatına ek vergi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri