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Son dakika: Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması

Son dakika haberine göre; ile arasındaki tutarı tadil edilerek 15 milyar doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA YENİ SWAP ANLAŞMASI

SON DAKİKA HABERİ: ile arasındaki tutarı tadil edilerek 15 milyar doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Son dakika: Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması |Video SON DAKİKA: TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA YENİ SWAP ANLAŞMASI |VİDEO

"15 MİLYAR ABD DOLARI KARŞILIĞI..."

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." denildi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından Swap açıklaması: Haberler doğru değil SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN "SWAP" AÇIKLAMASI: HABERLER DOĞRU DEĞİL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından Swap açıklaması: Haberler doğru değil

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