Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim

Benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.