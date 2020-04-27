27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim

Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
27.04.2020
Benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BORSA İstanbul'da yükseliş sürüyor
BORSA İstanbul'da yükseliş sürüyor
Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
Bakanlıktan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
Bakanlıktan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
Petrol piyasası bunalımlı geçecek
"Petrol piyasası bunalımlı geçecek"
Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı
Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
İnternetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin!
İnternetten alışveriş yaparken bu tuzağa düşmeyin!
Üniversite hastanelerine kadro müjdesi
Üniversite hastanelerine kadro müjdesi
Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama!
Türkiye'nin otomobiliyle ilgili flaş açıklama!
'Ödemeler bugün saat 18'den sonra başlayacak'
'Ödemeler bugün saat 18'den sonra başlayacak'
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı...
Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı...
Uzman isim altın yatırımcısını yayınında uyardı
Uzman isim altın yatırımcısını yayınında uyardı
Daha Fazla Video Göster