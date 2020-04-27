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Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim
Benzinin litre fiyatına indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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