30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? İstanbul Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları |Video

Son dakika: Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar ne kadar oldu? İstanbul Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2020 11:59
Güncelleme:30.06.2020 11:59
Son dakika haberi... Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapılacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapılacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,17 liraya, İzmir'de 6,35 liradan 6,23 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Altın döviz ve borsada son durum ne?
Altın döviz ve borsada son durum ne?
İSKİ'den vatandaşlara su faturası şoku
İSKİ'den vatandaşlara su faturası şoku
Düğün yapacaklara 'sahte altın' uyarısı
Düğün yapacaklara 'sahte altın' uyarısı
Fatih'in hedefi: 'Tuna-1'
Fatih'in hedefi: 'Tuna-1'
Bakan Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Vakıfbank paylaşımı
TOKİ'nin 100 bin konut projesinde kuralar çekiliyor
TOKİ'nin 100 bin konut projesinde kuralar çekiliyor
İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu
İşsizlik maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu
Ev alacaklar bu tarihe dikkat
Ev alacaklar bu tarihe dikkat
Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
Yıllık izni işçi mi işveren mi belirler?
Yıllık izni işçi mi işveren mi belirler?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Altın döviz ve borsada beklenti ne?
Daha Fazla Video Göster