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Son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi

Son dakika haberine göre... Akaryakıt ürünlerinden bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş, motorine ise 17 kuruş geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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30/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12, motorine 17 kuruş/ yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! İkinci indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İKİNCİ İNDİRİM GELİYOR: BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA YANSITILACAK

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