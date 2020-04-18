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18.04.2020

Son dakika: BDDK'nın kredilerle ilgili yaptığı yeni düzenleme ne anlama geliyor? Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı. Peki alınan bu kararlar özel bankaları nasıl etkileyecek? Bu karar vatandaşlar için ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem alınan kararın detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı ve 1 Mayıs'a dikkati çekti. İşte Erdem'in canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

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