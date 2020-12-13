Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.