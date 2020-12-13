- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kritik toplantının gündeminde ne var? Yeni tedbirler gündemde mi? Kira düzenlemesi nasıl olacak?
Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.