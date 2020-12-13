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Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kritik toplantının gündeminde ne var? Yeni tedbirler gündemde mi? Kira düzenlemesi nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 13.12.2020 14:24
Güncelleme:13.12.2020 14:35
Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kritik toplantının gündeminde ne var? Yeni tedbirler gündemde mi? Kira düzenlemesi nasıl olacak? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR! KRİTİK TOPLANTININ GÜNDEMİNDE NE VAR? YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE Mİ? KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
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