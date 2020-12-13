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Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kritik toplantının gündeminde ne var? Yeni tedbirler gündemde mi? Kira düzenlemesi nasıl olacak?

Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Yarın Başkan 'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

En önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele süreci. Artan vaka sayıları il il bölge bölge değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sunum yapacak ve Koronavirüs 'nun tavsiyelerini de kabine üyeleriyle paylaşacak.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Başkan Erdoğan'ın açıkladığı bu süreçte esnaf ve çiftçiye verilecek olan destekler.

Nasıl destekler verilebileceği kira düzenlemesine ilişkin çalışmalar da yine kabine toplantısının gündemindeki başlıklar.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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