Son dakika: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Kritik toplantının gündeminde ne var? Yeni tedbirler gündemde mi? Kira düzenlemesi nasıl olacak?
Son dakika haberi... Yeni yıla kısa bir süre kala kritik öneme sahip kabine toplantısı için bekleyiş başladı. Kritik kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem maddeleri neler? Yeni tedbirler alınacak mı? Kira düzenlemesi nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
GÜNDEM A Haber
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Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı gerçekleştirilecek.
En önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele süreci. Artan vaka sayıları il il bölge bölge değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sunum yapacak ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini de kabine üyeleriyle paylaşacak.
Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Başkan Erdoğan'ın açıkladığı bu süreçte esnaf ve çiftçiye verilecek olan destekler.