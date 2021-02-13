Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Kentsel dönüşümde büyük kolaylık! Kredi limitleri yüzde 60 yükseltildi

Son dakika haberine göre Konutunu kentsel dönüşüme sokmak isteyenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan kolaylık sağlayan faiz desteğine ilişkin yeni kararı imzaladı. Buna göre konutlarda kentsel dönüşüm faiz destekli kredi 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.