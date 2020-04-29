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Bakan Pakdemirli duyurdu: Dijital Tarım Pazarı uygulamaya konuldu

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29.04.2020
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bekir Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek." dedi.

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