SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu gelişme türkiye için pozitif göstergedir | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." mesajını verdi.



Bakan Berat Albayrak, ayrıca mesajında verilere dair bir de video paylaştı.