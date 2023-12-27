27 Aralık 2023, Çarşamba
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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI belli oldu mu? Net asgari ücret kaç lira olacak?
Son dakika asgari ücret haberi… Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme bugün gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Ekonomist Doç. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.