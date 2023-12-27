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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI belli oldu mu? Net asgari ücret kaç lira olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 14:21
Son dakika asgari ücret haberi… Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme bugün gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Ekonomist Doç. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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