Asgari ücret bugün belli oluyor! Külliye’deki kritik toplantı saat 16.30’da! Başkan Erdoğan tespit komisyonunu kabul edecek...

BUGÜN BİR KARARA BAĞLANACAK

Görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti açıklaması söz konusu olabilir. Bugüne kadar 2 toplantı gerçekleştirildi. 3. toplantı için bu hafta işaret edilmişti. Hükümet tarafı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirilmesini istiyordu. O görüşme bugün gerçekleşecek. Buna artık son görüşme demek mümkün.

3. toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde gerçekleşecek ve karar bağlanacak. Başkan Erdoğan işçi, işveren temsilcilerini ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ı Külliye'ye davet etti. Bugün bir karar bağlanması bekleniyor. Bugüne kadar toplantılarda rakam telaffuz edilmediği konuşuldu.