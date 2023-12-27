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Asgari ücret bugün belli oluyor! Külliye'deki kritik toplantı saat 16.30'da! Başkan Erdoğan tespit komisyonunu kabul edecek...

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Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Asgari ücret bugün belli oluyor! Külliye’deki kritik toplantı saat 16.30’da! Başkan Erdoğan tespit komisyonunu kabul edecek...

Son dakika haberleri... Milyonların merakla beklediği asgari ücret bugün belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 16.30’da Külliye’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelecek. Görüşme sonrasında Başkan Erdoğan'ın asgari ücreti açıklaması beklenirken son rakamlar A Haber ekranlarında paylaşıldı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş "Bugün artık son görüşme demek mümkün" derken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise asgari ücrete yönelik tahminini açıkladı. Peki 2024 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

KRİTİK TOPLANTI SAAT 16.30'DA

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

KOMİSYON İKİ KEZ TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

IŞIKHAN: HAFTA İÇİ AÇIKLARIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz . Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İLK DETAYLAR A HABER'DE

Asgari ücretin bugün açıklanması beklenirken detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Akkuş açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai bugün oldukça yoğun. Bizler bugün Kabine toplantısının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak o toplantı iptal edildi ve aday mesaisi üzerine geniş kapsamlı çalışması bekleniyordu.

Ancak bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Asgari ücret konusunda sıcak bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi iş veren ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği belirtildi.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLACAK
Bu görüşmeden sonra bugün geç saatlerde bile olsa asgari ücretin belli olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce asgari ücret mesaisini gerçekleştirecek sonrasında ise aday mesaisine devam edecek.

BUGÜN BİR KARARA BAĞLANACAK

Görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti açıklaması söz konusu olabilir. Bugüne kadar 2 toplantı gerçekleştirildi. 3. toplantı için bu hafta işaret edilmişti. Hükümet tarafı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirilmesini istiyordu. O görüşme bugün gerçekleşecek. Buna artık son görüşme demek mümkün.

3. toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde gerçekleşecek ve karar bağlanacak. Başkan Erdoğan işçi, işveren temsilcilerini ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ı Külliye'ye davet etti. Bugün bir karar bağlanması bekleniyor. Bugüne kadar toplantılarda rakam telaffuz edilmediği konuşuldu.

ENFLASYONU DA ARTTIRMAYACAK BİR RAKAM OLACAK

Bugüne kadar komisyon toplantılarına TUİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri gelip sunumlar yaptı. Enflasyonu da arttırmayacak bir rakamın olması yönünde zaman zaman açıklamalar geliyor. 2 yıldır asgari ücrete 2 defa zam yapılıyordu. Şu anda eğilim temmuz ayında yeni zammın olmayacağı yönünde. Dolayısıyla açıklanacak rakam buna göre belirlenecek.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE KULİSLERDEKİ SON RAKAMLAR

Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir."

"Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti.

16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum.

UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin: Çok sayıda mesai sarf edilerek görüşmeler devam ediyordu. Bugün asgari ücretin açıklanma ihtimali çok kuvvetli gibi gözüküyor. Ben rakam ifade edemiyorum.

Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin: Konuşulanlar ağırlıklı olarak yüzde 50 üzerinde.

Külliye’de asgari ücret görüşmesi! KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMESİ!

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