15 Aralık 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar oldu? 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Son dakika asgari ücret haberi… Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücret rakamında. Peki 2022 asgari ücret rakamı açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? Konuşulan son rakamlar neler? Ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de Ankara’dan gelen son rakamları açıklamıştı. Erdem, 4.090 TL’ye kadar konuşulduğunu belirtmişti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.