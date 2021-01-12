Son dakika altın fiyatları haberi... Altın yeni yılda da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki güvenli liman etiketine sahip altındaki düşüş devam edecek mi? Altın hala güvenli liman mı? Altın fiyatları neden düştü? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın fiyatları nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Alım için son fırsat" ifadelerini kullanarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Son dakika altın fiyatları haberi... Altın yeni yılda da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki güvenli liman etiketine sahip altındaki düşüş devam edecek mi? Altın hala güvenli liman mı? Altın fiyatları neden düştü? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın fiyatları nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Alım için son fırsat" ifadelerini kullanarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.