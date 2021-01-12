Son dakika: Altındaki düşüş sürecek mi? Altın fiyatları neden düştü? Altın hala güvenli liman mı? Uzman isimden A Haber'de kritik tavsiyeler: Alım için son fırsat...
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın yeni yılda da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki güvenli liman etiketine sahip altındaki düşüş devam edecek mi? Altın hala güvenli liman mı? Altın fiyatları neden düştü? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın fiyatları nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Alım için son fırsat" ifadelerini kullanarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Altın yeni yılda da en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki güvenli liman etiketine sahip altındaki düşüş devam edecek mi? Altın hala güvenli liman mı? Altın fiyatları neden düştü? Altın almalı mı satmalı mı? 2021 yılında altın fiyatları nasıl olacak?
Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Alım için son fırsat" ifadelerini kullanarak yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HAFTAYA BASKI ALTINDA BAŞLADI
Altın fiyatları haftaya biraz baskı altında başladı. Bugün biraz daha toparlandığını gözlemliyoruz. Dolar küresel piyasalarda biraz daha değer kazanıyor. Bu değer kazanmasından dolayı da emtia fiyatları yani altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metallerde biraz gerileme var.
BİRAZ DAHA GÜÇLENMİŞ BİR ALTIN
Bu gerileme de elinde TL bulunduran ya da altın alacak olan vatandaşlara iyi bir alım fırsatı sunmuş oldu. Geçen hafta sert bir satış baskısı vardı. 458 lira seviyesine kadar geriledi. Bugün 445-450 lira aralarında. Biraz daha güçlenmiş bir altın var karşımızda.
PİYASALAR TEDİRGİN
Amerika'da siyasi riskler devam ediyor şu anda. Belirsizlikler devam ettiği için Trump ve Biden arasındaki gerginlikler de piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Mutasyona uğramış virüs salgınıyla alakalı endişe verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu da risk iştahında bozulmaya neden oluyor.
İYİ ALIM FIRSATLARI
Bu da şu anlama geliyor yine altın fiyatlarındaki bu gerileme orta ve uzun vade için yine vatandaşlara iyi alım fırsatları sunduğunu tahmin ediyoruz. Yani elinde TL bulunduran ve altının düşüşünü beklemiş olan yatırımcılara bu seviyelerde alım yapmalarını tavsiye edebiliriz.
YÜKSELİŞ TRENDİNE BAŞLARSA...
Çünkü yine riskler artmaya devam ettiği için orta ve uzun vadede 2021 yılı için de aynı 2020 yılında olduğu gibi altın fiyatlarında gümüş fiyatlarında değer artışlarının devam edeceğini söyleyebiliriz. O yüzden bu haftaki gerileme yine teknik destek seviyesi olarak 440 lira seviyesini takip etmeye devam etti diyoruz ama eğer yükseliş trendine başlarsa bu yükselişler 460-480 lira seviyesine kadar devam edebilir.
KISA VADELİ DÜŞÜŞLER YAŞANABİLİR
Zaman zaman dalgalanma olabilir. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 90 bandında yani çok dip seviyelerde 2,5 yılın en düşük seviyelerinde. Büyük bir ihtimalle kısa vade için toparlanma isteği olabilir ama Biden'da şöyle bir açıklama yaptı hafta sonu yeni teşvik paketiyle alakalı trilyon dolarlık teşvik paketleri açıklayacağını duyurdu. İşte bol likidite düşük faiz ortamı değerli metallere yansıyacağı için bu düşüşlerin aslında çok da uzun kalmayacağını düşünmek lazım yine kısa vadeli düşüşler yaşanabilir. Ama bu uluslararası piyasalardaki altının ons fiyatına ve iç piyasalardaki dolar kurundaki gelişmelere bağlı olacaktır.
SON BİR ALIM FIRSATI
İşte 440 lira seviyesinin altındaki rakamlar 420- 440 lira aralığı bence son bir alım fırsatı vatandaşlara verecektir. Çünkü koronavirüs salgını dünya ekonomilerini ciddi anlamda tahribata uğrattığı için ve ABD'de ciddi sorunlar olduğu için yatırımcılar genelde güvenli limanlara yani altın, gümüş gibi varlıklara biraz daha yönelebilirler bu da altın fiyatlarını ciddi anlamda destekleyebilir.