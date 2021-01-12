KISA VADELİ DÜŞÜŞLER YAŞANABİLİR

Zaman zaman dalgalanma olabilir. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 90 bandında yani çok dip seviyelerde 2,5 yılın en düşük seviyelerinde. Büyük bir ihtimalle kısa vade için toparlanma isteği olabilir ama Biden'da şöyle bir açıklama yaptı hafta sonu yeni teşvik paketiyle alakalı trilyon dolarlık teşvik paketleri açıklayacağını duyurdu. İşte bol likidite düşük faiz ortamı değerli metallere yansıyacağı için bu düşüşlerin aslında çok da uzun kalmayacağını düşünmek lazım yine kısa vadeli düşüşler yaşanabilir. Ama bu uluslararası piyasalardaki altının ons fiyatına ve iç piyasalardaki dolar kurundaki gelişmelere bağlı olacaktır.