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Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu
Son dakika ekonomi haberleri... Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar ne diyor? Gram altın ne kadar oldu? Tam altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem altının pandemi yolculuğunu A Haber canlı yayınında anlattı.
Son dakika ekonomi haberleri... Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar ne diyor? Gram altın ne kadar oldu? Tam altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem altının pandemi yolculuğunu A Haber canlı yayınında anlattı.