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Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta hesaplara yatırıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta hesaplara yatırıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.