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Son dakika: A Haber İstanbul Havalimanının yeni kulesinde! Pistin görkemli kulesi ATC-2 |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı'nın 3. pistindeki görkemli kule ATC-2 A Haber ekipleri tarafından görüntülendi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, detayları kuleden aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı'nın 3. pistindeki görkemli kule ATC-2 A Haber ekipleri tarafından görüntülendi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, detayları kuleden aktardı.