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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: A Haber İstanbul Havalimanının yeni kulesinde! Pistin görkemli kulesi ATC-2 |Video

Son dakika: A Haber İstanbul Havalimanının yeni kulesinde! Pistin görkemli kulesi ATC-2 |Video

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Giriş: 01.07.2020 15:32
Güncelleme:01.07.2020 15:33
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı'nın 3. pistindeki görkemli kule ATC-2 A Haber ekipleri tarafından görüntülendi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, detayları kuleden aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı'nın 3. pistindeki görkemli kule ATC-2 A Haber ekipleri tarafından görüntülendi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, detayları kuleden aktardı.

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A Haber İstanbul Havalimanının yeni kulesinde
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