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Son dakika: İstanbul Havalimanı 3. Pisti açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Son dakika.. 3. Pisti, Cami, 2. Kule ve , Başkan ve Ulaştırma Bakanı 'nun katılımı ile açılıyor.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Son dakika.. 3. Pisti, Cami, 2. Kule ve Başkan ve Ulaştırma Bakanı 'nun katılımı ile açılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Havalimanımızın devreye girmesiyle küresel düzeyde yeni bir dönem başladı.

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