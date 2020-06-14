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Son dakika: İstanbul'da tarihi an! İstanbul Havalimanı'nın 3. pistinde ilk uçuş böyle gerçekleşti |Video

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Giriş: 14.06.2020 17:37
Güncelleme:14.06.2020 17:41
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı 3. Pisti, Cami, 2. Kule ve Devlet Konukevi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile açıldı. THY'nin 3 uçağı aynı anda böyle havalandı.

İstanbul Havalimanı 3. Pisti, Cami, 2. Kule ve Devlet Konukevi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile açıldı. THY'nin 3 uçağı aynı anda böyle havalandı.

THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aynı anda havalanacak 3 uçağın uçuş kodlarındaki detay ise dikkat çekti. Eş zamanlı olarak kalkış yapması planlanan 3 uçağın uçuş kodları ise şu şekilde;

#TK1453

#TK1923

#TK2023

Öte yandan Türk sivil havacılığı için tarihi bu günde eş zamanlı kalkış yapacak uçaklardan bir tanesi Şehit Eren Bülbül'ün memleketi olan 'Maçka' da uçuş için hazırlıklarını tamamladı.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ
İstanbul Havalimanı 3. Pisti, Cami, 2. Kule ve Devlet Konukevi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile açıldı. 3 uçak pistten aynı anda havalandı.

Son dakika: İstanbul Havalimanı 3. Pisti açılıyor! Başkan Erdoğandan önemli mesajlar SON DAKİKA: İSTANBUL HAVALİMANI 3. PİSTİ AÇILIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

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