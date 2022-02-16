16 Şubat 2022, Çarşamba
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Son dakika: 3600 ek gösterge için ilk toplantı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar
Son dakika 3600 ek gösterge haberi... Milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem gelirini hem emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede bugün önemli bir viraj dönülüyor. Hükümet ve Memur-Sen, birçok meslek grubunu etkiyecek 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısı bugün yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.