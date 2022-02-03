03 Şubat 2022, Perşembe
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Sitelerde aidat kavgası büyüyor! Aidat nasıl belirleniyor? Aidat borcu kime ait?
Sitelerde yaşanan fahiş aidat artışları site sakinlerinin tepkisini çekiyor. Öyle ki bazı noktalarda aidatlar kiraları bile geçer hale geldi. Peki site aidatları nasıl belirleniyor? Aidatlar için ne yapmalı? Vatandaşların merak ettiği konulara A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklık getirdi.