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Sigortasız çalışan işçi kıdem tazminatı alır mı? İşte kıdem tazminatında merak edilenler

A Haber
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Giriş: 03.05.2022 09:50
Milyonlarca çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatını almayı planlayanların bazı önemli ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyor. Özel sektör çalışanları sadece en son çalıştığı işyerinde geçen sürelere, memur da kamuda çalıştığı süre üzerinden tazminat alıyor. Bedelli askerlik yapanların kıdem hakkı var mı? Memuriyete geçiş için tazminat istenebilir mi? Çıraklar kıdem tazminatı alabilir mi? Şirket isim değiştirirse tazminat alınır mı? Çalışan ölürse kıdem tazminatını kim alır? Emekli işçi kıdem, ihbar tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatındaki kritik başlıkları ve merak edilenleri A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Kıdem tazminatında 6 kritik nokta KIDEM TAZMİNATINDA 6 KRİTİK NOKTA

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İşte kıdem tazminatında merak edilenler
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