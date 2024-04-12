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SGK'dan prim iadesi alınır mı? Prim iadesini kimler, nasıl alır?

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 12.04.2024 16:12
Geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan primler geri alınır mı? Kimler SGK'dan prim iadesi alabilir? Soruların cevabını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz verdi.
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