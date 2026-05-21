CHP’de mutlak butlan depremi! Kılıçdaroğlu “göreve hazırım” dedi, gözler genel merkeze çevrildi

CHP’de tarihi kırılma! Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin “mutlak butlan” kararı sonrası siyaset kulisleri adeta ateş hattına döndü. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Göreve hazırım” çıkışı parti içinde yeni bir güç savaşının fitilini ateşlerken, gözler şimdi Özgür Özel ve kurmaylarının atacağı adımlara çevrildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, yaşananları “CHP’de kılıçların çekildiği bir süreç” sözleriyle değerlendirdi.