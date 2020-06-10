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Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli havacılık tarihinde bir rekor daha kırıldı | Video

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Giriş: 10.06.2020 11:50
Güncelleme:10.06.2020 11:58
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin 200 bin saat uçuş görevi icra ederek, milli havacılık tarihinin en uzun görevde kalma rekoruna imza attığını bildirdi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli havacılık tarihinin bir rekorunun daha kırıldığını kaydetti.

Bayraktar, "Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerini kullandı.

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