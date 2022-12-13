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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den Albatros-S İDA Sürüsü paylaşımı

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Giriş: 13.12.2022 13:24
Albatros-S İDA’nın görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Hedefimiz İDA’larda da İHA’lardaki (İnsansız Hava Aracı) gibi öncü olmak” dedi.
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