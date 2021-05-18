Salgında nefes aldıran destek! Hibe desteği nasıl alınacak?

Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarlara nefes aldıracak destek paketini açıkladı. Bu çerçevede daha önceki desteklerin kapsamı genişletildi. "Birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapacağız. Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz" dedi. Hibe desteği nasıl alınacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, destekle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte esnafa ve çalışanlara hibe desteğinin ayrıntıları...

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