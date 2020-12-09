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Salgın tedbirleri uzatıldı! Esnaf ne bekliyor?

A Haber
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Giriş: 09.12.2020 10:21
Güncelleme:09.12.2020 10:32
Koronavirüsle mücadele kapsamında salgın tedbirleri uzatıldı. Esnaf ve vatandaşlar nefes alacak. Peki esnafın beklentileri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgın tedbirleri uzatıldı. Esnaf ve vatandaşlar nefes alacak. Peki esnafın beklentileri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

ESNAF VE VATANDAŞ NEFES ALACAK

* Salgın tedbirleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı
* Kredi ve kart borcunun takip hesabına düşmesi 90 günden 180 güne çıktı
* Kart borcunda ödemesiz dönem sürecek
* Kredilerin geri ödenmesiyle ilgili ertelemeler yapılacak
* Düzenlemeler, ihtiyaç, taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor
* Altın ve döviz işlemlerindeki valör uygulaması kalkacak

ESNAF NE BEKLİYOR?

* Bankalar cari ödemelerimizi ertelesin
* Çeklerin vadesi geldiğinde arkası yazılmasın, bunlar için düşük faizli kredi verilsin
* Kısıtlamadan etkilenen iş yerleri için mücbir sebep hali olsun
* Zordaki işletmelerin SSK ve vergi ödemeleri ertelensin
* Esnaf ve işletmelere nakit desteği sağlansın
* Kapalı kaldıkları dönem için elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olsunlar
* Kiracı esnafa kira yardımı yapılsın

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