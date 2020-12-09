Salgın tedbirleri uzatıldı! Esnaf ne bekliyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgın tedbirleri uzatıldı. Esnaf ve vatandaşlar nefes alacak. Peki esnafın beklentileri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgın tedbirleri uzatıldı. Esnaf ve vatandaşlar nefes alacak. Peki esnafın beklentileri neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

ESNAF VE VATANDAŞ NEFES ALACAK

* Salgın tedbirleri 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı

* Kredi ve kart borcunun takip hesabına düşmesi 90 günden 180 güne çıktı

* Kart borcunda ödemesiz dönem sürecek

* Kredilerin geri ödenmesiyle ilgili ertelemeler yapılacak

* Düzenlemeler, ihtiyaç, taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor

* Altın ve döviz işlemlerindeki valör uygulaması kalkacak

ESNAF NE BEKLİYOR?

* Bankalar cari ödemelerimizi ertelesin

* Çeklerin vadesi geldiğinde arkası yazılmasın, bunlar için düşük faizli kredi verilsin

* Kısıtlamadan etkilenen iş yerleri için mücbir sebep hali olsun

* Zordaki işletmelerin SSK ve vergi ödemeleri ertelensin

* Esnaf ve işletmelere nakit desteği sağlansın

* Kapalı kaldıkları dönem için elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olsunlar

* Kiracı esnafa kira yardımı yapılsın