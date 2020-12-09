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KOBİ'lere 7.5 milyar liralık destek paketi! Detayları canlı yayında anlattı

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Giriş: 09.12.2020 10:09
Güncelleme:09.12.2020 10:29
KOBİ'lere yeni kredi destek paketi açıklandı. Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. KOBİ'lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

KOBİ'lere yeni kredi destek paketi açıklandı. Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı. KOBİ'lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi destek paketi 7,5 milyar lira

* Kredi 1 yıl ödemesiz ve 60 aya kadar vadeli olacak

* Faiz piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek

* KOBİ'ler 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek

* KGF kefaleti yüzde 80 olacak

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