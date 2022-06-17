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Sakarya Gaz Sahası’ndaki dev filo! Türkiye’ye nefes aldıracak proje

A Haber
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Giriş: 17.06.2022 08:58
Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2 bin 200 metrelik deniz dibinde, kuyular arasına 12 kilometre uzunluğunda ekipman yerleştiriliyor. İşte deniz dibinde yürütülen çalışmanın detayları…
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