17 Haziran 2022, Cuma
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Sakarya Gaz Sahası’ndaki dev filo! Türkiye’ye nefes aldıracak proje
Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2 bin 200 metrelik deniz dibinde, kuyular arasına 12 kilometre uzunluğunda ekipman yerleştiriliyor. İşte deniz dibinde yürütülen çalışmanın detayları…